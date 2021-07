[Preview VO] Amazing Fantasy #1

Marvel Comics relance Amazing Fantasy, une de ses plus anciennes séries rendue icônique par la première apparition de Spider-Man dans les pages de son numéro 15. Dans ce volume en 5 numéros, Kaare Andrews est allé piocher des héros à travers les époques pour les plonger dans un monde de fantasy. Le Captain America de la Seconde Guerre mondiale, le Peter Parker adolescent et la Black Widow époque Red Room vont se retrouver sur une mystérieuse île et ainsi commence l'aventure dont vous pouvez découvrir les premières pages dans cette preview.

Écrit et illustré par Kaare Andrews, Amazing Fantasy #1 est à découvrir dès mercredi pour $4.99. Les couvertures, également dessinées par Andrews, promettent par ailleurs l'arrivée d'autres héros par la suite.

