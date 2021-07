Ajak et Makkari de retour dans Eternals : Celestia

En parallèle d'un numéro spécial censé introduire le lecteur à l'histoire des Éternels, Marvel Comics va poursuivre la saga entamée par Kieron Gillen dans la série régulière avec un one-shot en octobre intitulé Eternals : Celestia et illustré par Kei Zama. Esad Ribic et Nelson Blake II sont chargés des couvertures.

Dans ce numéro, l'histoire fera un bond dans le passé en suivant Ajak et Makkari, "maintenant que la vérité de leur existence est révélée", tomberont nez à nez avec les Avengers préhistoriques, créés il y a quelques années par Jason Aaron et que l'on retrouve périodiquement dans la série Avengers.

Absents jusqu'ici de la série principale de Gillen et Esad Ribic, les deux Éternels reviennent sur le devant de la scène, cette fois-ci en tant que femmes, alors qu'Ajak et Makkari seront introduits dans le MCU le mois suivant, respectivement sous les traits de Salma Hayek et Lauren Ridloff. Nul doute donc que "la vérité de leur existence" dont parle le communiqué de Marvel concernera ce changement.

Après la publication du numéro 6 la semaine prochaine, la série régulière Eternals semble entrer en pause puisqu'aucun nouveau numéro n'a été annoncé pour les prochains mois. Mais les deux one-shots Eternals : Celestia et Eternals : Thanos Lives annoncé précédemment permettront à Kieron Gillen de continuer son histoire pendant ce break.