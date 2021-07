Un one-shot Eternals en octobre

En plus de la série régulière actuelle par Kieron Gillen et Esad Ribic, les Eternals auront droit à un one-shot au mois d'octobre, pour réintroduire les lecteurs à ce groupe d'êtres immortels de l'univers Marvel. Ralph Macchio et Ramón Bachs seront en charge de ce Eternals Forevers #1, avec une couverture signée Todd Nauck.

Marvel l'annonce comme le point d'entrée parfait à l'univers des Eternals, et un évènement charnière dans leur longue histoire. Nous y verrons un Ikaris, manipulé par les Deviants, s'attaquer à Ajak et tenter de l'assassiner. Ce sera à Gilgamesh et Sprite d'arrêter leur frère à temps.

Sortie prévue le 13 octobre.