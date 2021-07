Trois extraits pour The Suicide Squad

Harley, King Shark et T.D.K.

Alors que The Suicide Squad sort la semaine prochaine en France, trois clips du films viennent d'être dévoilés pour intensifier sa promotion.

Le premier s'intéresse au sauvetage râté d'Harley Quinn (Margot Robbie ), que l'on avait déjà pu voir dans la bande-annonce. Le second est centré sur King Shark (Silvester Stallone) qui tient à porter un costume pour passer incognito. Et enfin, le troisième s'intéresse à The Detachable Kid, interprété par Nathan Fillion, qui fait demonstration de son pouvoir.

Le film de James Gunn, qui donnera une nouvelle chance au Suicide Squad sur grand écran, sort ce mercredi en France.