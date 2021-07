Une nouvelle série sur les origines de Black Panther

En plus de la nouvelle série régulière Black Panther, le personnage aura droit à une autre parution sur ses origines. La maison des idées annonce Marvel Legends: Black Panther pour octobre, par Tochi Onyebuchi et Setor Fiadzigbey. Celle-ci s'adressera autant aux jeunes lecteurs qu'aux fans de longue date, et reviendra sur la jeunesse de T'Challa dans les premiers numéros avant de s'intéresser aux grands moments de son histoire, qui seront revisités.

Il s'agira de la première série de la nouvelle collection Marvel Legends, qui visera notamment les nouveaux lecteurs qui ont pu venir du cinéma, leur offrant une porte d'entrée pour chaque personnage. Le tout en gardant un intérêt pour les plus connaisseurs.