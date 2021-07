Une suite à Basketful of Heads annoncée

Une nouvelle série rejoint le label Hill House Comics de DC, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une suite à Basketful of Heads, la série de Joe Hill et Leomacs. Ça s'appelle Refrigerator Full of Heads, avec une nouvelle équipe créative composée de Rio Youers (The Forgotten Girl) et Tom Fowler (Books of Magic).

La mini-série fera six numéros et sera une suite directe à la première, alors que la fameuse hache maléfique fera son retour. Les auteurs annoncent que la série ramènera les lecteurs sur Brody Island. Au fond de la baie, la mystérieuse hache qui a semé la pagaille durant l'ouragan de 1983 attend patiemment... et rien d'aussi puissant ne reste jamais enterré pour toujours. Avec un nouveau shérif, de nouveaux visiteurs et un dangereux Grand Requin Blanc repéré sur la côte, toutes les pièces sont en place pour que la terreur frappe à nouveau alors que le couple Calvin Beringer et Arlene Fields passent leurs vacances sur l'île de Brody, et tombent sur ses mauvais recoins.

Sortie prévue le 19 octobre.

Basketful of Heads a récemment été publié en France par Urban Comics.