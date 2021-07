Deadpool et Korg réagissent au trailer de Free Guy

Deadpool est toujours là où ne l'attend pas, cette fois il se lance dans la review de trailers ! (ou la critique de bande-annonce, si on voulait faire ça en français correct). Ryan Reynolds a diffusé une vidéo très drôle dans laquelle il réagit à la bande-annonce de Free Guy, film dans lequel l'acteur tient le rôle principal. Il est accompagné du personnage de Korg, que l'on a vu dans Thor: Ragnarok, interprété par Taika Waititi, qui est également dans le film !

Une vidéo très drôle avec toujours beaucoup de second degré, et qui n'hésite pas à faire des références au MCU et à Disney+, alors que l'on sait que Deadpool 3 devrait rejoindre l'univers Marvel Studios prochainement.

On ne peut pas encore réellement parler d'introduction de Deadpool dans le MCU, mais on commence à s'y approcher !