[Sorties Comics] Mercredi 14 Juillet

Mark Waid aime le genre super-héros. Depuis Flash et surtout Kingdom Come (avec Alex Ross), il aime repousser les limites du genre. C'est le cas ici avec ce super-héros ultra puissant qui pète un plomb.

Le Plutonien était le plus grand super-héros sur Terre. Véritable protecteur de l'humanité, il incarnait le Bien. Mais face à l'ingratitude, l'indifférence et les moqueries des Humains, il est devenu aigri et déçu. Il a décidé de détruire ce pour quoi il aurait auparavant donné sa vie. Et il est a priori indestructible.

