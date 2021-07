WandaVision et The Boys nommées aux Emmys Awards

Les nominations pour les Emmys Awards 2021, les célèbres récompenses dédiées aux séries TV, sont tombées aujourd'hui. Et dans le lot, on y retrouve des séries TV adaptées de comics, avec WandaVision et The Boys.

Produite par Marvel Studios et diffusée sur Disney+ en début d'année, la série WandaVision décroche 23 nominations, à une près du plus grand nombre qui est de 24, détenu par The Mandalorian et The Crown. Parmi ces nominations on retrouve celle de meilleure série limitée ou anthologique, meilleure actrice pour Elizabeth Olsen , meilleur acteur pour Paul Bettany, meilleur second rôle pour Kathryn Hahn, meilleure réalisation pour Matt Shakman, et meilleure scénario pour trois épisodes : "Filmed Before A Live Studio Audience" de Jac Schaeffer, "Previously On" de Laura Donney et "All-New Halloween Spooktacular!" de Chuck Hayward et Peter Donovan.

The Boys d'Amazon Prime Video, quant à elle, décroche 5 nominations. La principale étant celle de meilleure série dramatique, les autres étant plus secondaires.

Comme citée précédemment, une autre série étroitement liée aux comics, The Mandalorian de Disney+, cartonne avec 24 nominations au total, dont celle également de meilleur série dramatique.

On souhaite bonne chance à ces séries et espère qu'elles repartiront avec quelques prix.