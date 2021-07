Tom King et Greg Smallwood relancent Human Target

Christopher Chance, la cible humain, ou plutôt The Human Target, est de retour chez DC Comics ! L'éditeur annonce le retour de la série sous le Black Label, par le duo d'auteurs composé de Tom King et de Greg Smallwood.

On ne sait pas encore pour le moment de combien de numéros sera composée la série, ni quand elle sortira.

Il y a eu deux personnages sous le nom de code Human Target, le premier était Fred Venable, créé en 1953 par Edmond Hamilton et Sheldon Moldoff. Et le second, sans doute le plus connu, Christopher Chance, a lui été imaginé en 1972 par Len Wein et Carmine Infantino. Ce dernier avait déjà été relancé en 1999 par Peter Milligan et Edvin Biukovic chez Vertigo, avant un graphic novel Human Target: Final Cut, et une autre série régulière de 21 numéros.

Mais le personnage a surtout eu droit à deux adaptations à la télévision, en 1992 sur ABC pour sept épisodes, et en 2010 sur Fox durant deux saisons. Chance est également apparu dans le ArrowVerse de la CW, sous les traits de Wil Traval, pour deux épisodes.