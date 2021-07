Aquaman et Green Arrow en duo dans une nouvelle série

DC Comics annonce une nouvelle mini-série mettant en scène un duo assez inédit, à savoir celui composé d'Arthur Curry et Oliver Queen, Aquaman et Green Arrow . Intitulée Deep Target, la série en sept numéros est écrite par Brandon Thomas, et illustrée par Ronan Cliquet et Ulises Arreola.

Il s'agira du premier titre qui réunira les deux héros depuis leur création, alors qu'ils sont actuellement chacun sans série solo. À noter que les deux personnages ont tout de même un lien, puisqu'ils ont été co-créés par la même personne, le scénariste Mort Weisinger.

Peu d'informations sont dévoilées sur la série pour le moment, mais on en connaît deux couvertures, signées Marco Santucci et InHyuk Lee.