Something is Killing the Children : Netflix développe une adaptation

Avec les créateurs de The Haunting of Hill House

Something is Killing the Children, le comics à succès indépendant de James Tynion IV et Werther Dell'Edera chez BOOM! Studios, se rapproche un peu plus du petit écran. Une adaptation était dans les tuyaux depuis quelques temps et The Hollywood Reporter a confirmé la nouvelle hier d'une série TV en développement du côté de Netflix.

Le pilote de cette adaptation sera écrit par les producteurs derrière The Haunting of Hill House et Doctor Sleep, Trevor Macy et Mike Flanagan. Ce dernier était également à l'écriture et à la réalisation de ces deux projets. Si l'épisode est approuvé, Trevor Macy, qui se contentait habituellement du rôle de producteur, sera le showrunner de la série Something is Killing the Children, le rôle de Flanagan n'étant pas encore précisé.

Lancé en 2019 comme une mini-série, le comicbook d'horreur de Tynion IV et Dell'Edera a su conquérir le public et les critiques au fil des numéros, devenant une ongoing, multipliant les tirages et devenant un tel succès que certains y voient le prochain The Walking Dead. L'adaptation s'offre en tout cas un duo de cinéastes qui a su faire ses preuves dans le genre horrifique ces derniers temps.

Something is Killing the Children nous emmène au départ dans la petite ville d'Archer's Peak où des enfants disparaissent à cause d'attaques de terrifiantes créatures. Quand un jeune garçon réussit à y échapper et raconte ses histoires de monstres, personne ne le croit sauf une mystérieuse étrangère qui vient chasser du monstre : Erica Slaughter. Autour d'elle, les auteurs créent ensuite toute une mythologie qui va même bientôt s'étendre dans un one-shot intitulé Enter the House of Slaughter pour le FCBD 2021.