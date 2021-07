Une organisation de vilains très connue présente dans Black Adam

On en sait toujours assez peu sur le film Black Adam , qui sera porté par l'acteur Dawyne Johnson, si ce n'est que la JSA sera également de la partie. Mais l'actrice Sarah Shahi, qui y interprète le personnage d'Adrianna Tomaz, a dévoilé lors d'une interview un élément très intéressant.

Je joue un personnage nommé Adrianna, c'est une résistance, qui combat pour la liberté contre cette organisation maléfique et malveillante appelée Intergang.

Les lecteurs de comics auront sans doute reconnue le nom de cette organisation criminelle, qui apparaît souvent dans la franchise Superman , puisque basée à Metropolis. L'Intergang a été créée par Jack Kirby en 1970, lors de sa saga du Quatrième Monde, alors que celle-ci est en lien direct avec la planète Apokolips du tyran Darkseid, profitant de ses armes et de sa technologie. Reste à savoir si ce lien avec les New Gods sera conservé dans le film, alors que Darkseid et compagnie ont pour le moment été réservés aux films de Zack Snyder.

Sarah Shahi en a également dévoilé un peu plus sur son personnage, notamment ses origines, et lien avec les siennes et les stéréotypes d'Hollywood.

Je suis du Moyen-Orient, je suis perse. Et il n'y a pas beaucoup de représentation du Moyen-Orient, donc faire partie de ce film aide vraiment à mettre en avant ma culture et mes origines. Il y a d'autres acteurs originaires du Moyen-Orient que je connais et qui sont cantonnés à des rôles de terroristes, ou sont victimes de stéréotypes à cause de leur apparence. Donc j'espère que, d'une certaine manière, Black Adam aidera à briser ces stéréotypes. Et avec un peu de chance, Hollywood fera moins attention à la couleur, et sera plus ouvert à des acteurs et histoires sur le Moyen-Orient. Et en plus de tout ça, c'est le premier projet dont je prends part que mes enfants pourront regarder (rires). Donc c'est chouette.

Dans les comics, le personnage d'Adrianna Tomaz est destinée à devenir la déesse Isis. On ne sait pas encore si ce sera le cas dans le film.