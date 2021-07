[Zap' MDCU] Sorties du 30/06/2021: Green Arrow 80th Anniversary

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 30 juin! Chez DC Comics, on a fêté l'anniversaire de Green Arrow avec le Green Arrow 80th Anniversary et on a été lire le Teen Titans Academy 2021 Yearbook. Chez Image Comics, on a lu le nouveau numéro de Crossover écrit cette fois-ci par Chip Zdarsky et chez Boom Studios, on a lu le one-shot Power Rangers Unlimited: Edge of Darkness. Chez Marvel, on a testé la mini-série United States of Captain America et le final du Hellfire Gala dans X-Factor.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Green Arrow 80th Anniversary 100-page Super Spectacular Ecrit par Mariko Tamaki / Tom Taylor / Stephanie Phillips / Mike Grell / Brandon Thomas / Devin Grayson / Phil Hester / Vita Ayala / Benjamin Percy / Jeff Lemire / Larry O'Neil Dessiné par Javier Rodriguez / Nicola Scott / Chris Mooneyham / Mike Grell / Christopher Mitten / Jorge Corona / Max Fiumara / Phil Hester & Ande Parks / Laura Braga / Otto Schmidt / Andrea Sorrentino / Jorge Fornes Couverture de Dan Mora The Disppearing Bandit

Punching Evil

Who watched the Watchtower ?

...Just the Usual Sort of Stuff

The Arrow and the Song

One

Green-Man & Autumn-Son

Star City Star

Happy Anniversary

The Sympathy of the Woods

RThe Last Green Arrow Story

(1) Crossover #7 Ecrit par Chip Zdarsky Dessiné par Phil Hester & Ande Parks Couverture de Chip Zdarsky





(1) You Brought Two Too Many / Trancks Ecrit par Christopher Cantwell / Josh trujillo Dessiné par Dale Eaglesham / Jan Bazaldua Couverture de Alex Ross

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Hellfire Gala Finale Ecrit par Leah Williams Dessiné par David Baldeon, David Messina & Lucas Werneck Couverture de Ivan Shavrin

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE

LES GRANDS DE L'INDé