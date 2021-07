[Review VF] Texas Blood Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Texas Blood tome 1, écrit par Chris Condon et dessiné par Jacob Phillips. Il est sorti le 23 juin pour 14.50 euros.

Entre le Paris Texas de Wim Wender et No Country for Old Men, Texas Blood est une nouvelle série - que l'on peut ranger dans la catégorie des néo-Western" et se situe entre ces deux ambiances.

Joe Bob Coates est le shérif vieillissant du compté d'Ambrose au Texas. Il n'est pas loin de raccrocher quand le chaos se déchaîne autour de lui, à la suite de la mort mystérieuse d'un petit voyou local. La tension monte encore d'un cran lorsque le frère du défunt refait irruption en ville après bien des années...

Parfois, ben le monde... Il se retourne contre nous.

Texas Blood est une oeuvre un peu à part. L'appellation Neo western est plutôt bien adaptée ici dans le sens où on retrouve bien plusieurs codes des Westerns mais tout en s'éloignant tout de même drastiquement de l'image populaire du western. Sur plusieurs points, cette oeuvre fait un petit peu penser au travail de Tarantino. Non pas sur la trame narrative ou même sur sa façon de construire une histoire mais bien sur sa volonté de renouveler les genres, son rythme plutôt ralenti et ses scènes de violence qui tombent un peu sans prévenir. Par contre, il serait tout de même exagéré de parler d'horreur ou même de récit gore. Il ne vaut donc mieux pas rester figé sur le "blood" de Texas Blood. Il y a bien des scènes violentes et du sang, mais on tend tout de même plus vers le drama que vers le Western Spaghetti.

Le point fort du récit réside dans l'approche des auteurs qui font tout pour mettre en place une histoire qui lorgne franchement sur l'expérience cinématographique. La mise en scène, le rythme et le découpage sont soignés ce qui contribue grandement à la tension générale de l'oeuvre. Le tout se passe peut-être un petit peu au détriment du récit en lui-même d'ailleurs. Sans aller jusqu'à dire qu'il est délaissé, on ne peut s'empêcher de penser à une ou deux reprises qu'il serait peut-être de bon ton de se recentrer sur le plus important afin de faire avancer le récit.

Il a une mauvaise réputation à cause de son foutu frère.

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins sont bons. Ils ont un côté "crayonné" dans le sens où on voit encore pas mal de traits de construction. Cela colle plutôt bien à l'univers de Condon. La mise en scène est également assez incroyable et ce, malgré la présence de nombreuses cases copiées/collées. Les covers et la colorisation sont également de qualité.