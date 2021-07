Black Widow : une featurette sur Taskmaster

Il semblerait que l'identité de la personne qui se cache sous l'armure de Taskmaster soit l'un des éléments clés du film Black Widow. Non seulement Marvel Studios a tout fait pour garder le secret jusqu'ici, mais il y a en plus une promotion autour du vilain, le présentant comme une grosse menace, et nous en avons la confirmation dans une nouvelle vidéo qui lui est dédiée.

Certains acteurs, dont Scarlett Johansson, donnent leur avis sur Taskmaster et la menace qu'il représente, essayant même de le distinguer des autres vilains précédents du MCU, alors qu'on sait qu'il y a souvent un problème de vilain chez Marvel Studios. Dans les comics, Taskmaster est capable de reproduire toutes les techniques de combat qu'il rencontre, et ce sera également le cas dans le film, puisque l'on nous dit que Natasha sera vite perdue face à lui, et qu'il faut s'attendre à voir des techniques connues, utilisées par d'autres personnages de l'univers Marvel.

Black Widow c'est dans quelques jours seulement, ce mercredi 7 juillet.