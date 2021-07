Une mini-sÃ©rie sur la nouvelle Phoenix en octobre

La nouvelle hôte de l'entité du Phoenix dans l'univers Marvel, Echo, va avoir droit à sa propre mini-série cet automne. Phoenix Song: Echo fera cinq numéros, écrits par Rebecca Roanhorse et dessinés par Luca Maresca. La première a déjà écrit le personnage lors du one-shot Marvel’s Voices: Indigenous Voices #1, alors que la seconde a participé à l'arc de la série Avengers qui voyait Echo devenir le nouvel hôte.

Maya Lopez va devoir apprendre à contrôler cette entité du Phoenix, et va pour cela revenir à ses racines, et apprendre de nouvelles vérités sur ses ancêtres. Les menaces ne seront pourtant pas loin, et un célèbre vilain de l'univers des X-Men sera de la partie.

Couvertures de Cory Smith et Leinil Yu, pour le premier numéro qui sortira le 6 octobre 2021.