L'Abomination confirmée pour le film Shang-Chi

Nous en étions quasiement certains à la vue de la bande-annonce du film Shang-Chi et la légende des dix anneaux, et Marvel Studios n'a pas tardé à confirmer l'information. Le personnage de l'Abomination sera de retour dans le MCU, c'est bien lui que l'on voyait à la fin du trailer, lors d'un combat dans une arène. C'est Kevin Feige qui a lâché la confirmation, nous privant une fois de plus ce qui aurait pu être une jolie surprise. On apprend également que face à lui, il s'agit de Wong !

Oui, nous avons tout juste dévoilé le trailer final pour Shang-Chi. Certains fans ont dit, "on dirait un personnage qu'ils n'ont pas utilisé depuis des années nommé l'Abomination, combattant un personnage qui ressemble à Wong". Et je peux dire que la raison pour laquelle ça y ressemble est parce qu'il s'agit bien de l'Abomination combattant Wong .

Feige s'est également réjoui de la réponse des fans au trailer.

C'est fun d'avoir un personnage que l'on a pas vu à l'écran depuis plus d'une décennie revenir dans le MCU. Et voir les fans le reconnaître dans le trailer et en parler est vraiment chouette.

L'Abomination était incarnée par Tim Roth dans l'Incroyable Hulk , en 2008, et n'a été vue depuis que dans le court-métrage The Consultant, alors qu'il était prisonnier du S.H.I.E.L.D.. On ne sait pas si c'est Roth qui reprend son rôle dans Shang-Chi, mais on sait qu'il sera au moins de retour dans la série She-Hulk.