Margot Robbie aborde l'évolution de sa Harley Quinn avant The Suicide Squad

Margot Robbie donnera vie à son personnage d'Harley Quinn pour la troisième fois au cinéma avec The Suicide Squad de James Gunn. Ayant pris part à la première version de l'équipe, puis à l'adaptation des Birds of Prey, l'actrice est revenue sur l'évolution de son personnages à travers les films (propos recueillis fin 2019, et seulement publiés aujourd'hui).

Je pense que dans le premier film Suicide Squad, elle a une certaine assurance et une impudence, sachant qu'elle était protégée par le Joker . Elle était du genre "Je fais cette mission, et il me sortira de là en une seconde"... c'était un peu sa prérogative sur ce film. Puis dans Birds of Prey c'était : "Oh merde, c'est un monde cruel et effrayant. Peut-être que je n'y arriverais pas". Dans le film, du temps a passé, il n'y a pas de lien direct avec ces autres films, mais ce n'est plus quelque chose contre lequel Harley combat. Elle n'attend plus que Mr J. vienne la sauver et elle ne se demande plus si elle peut réussir seule. Elle le sait.

Concernant la cohérence de son personnage, étant apparu dans des films très différents, avec des visions très différentes, Margot Robbie reconnaît qu'il y a un certain manque de continuïté, mais que cela ne doit en rien être un frein dans l'appréciation des films et de son personnage.

Souvent, on lit un comics et ils s'arrêtent à un endroit et reprennent à un autre, et vous achetez le prochain numéro et ils reprennent avec des personnages totalement différents et ce personnage qui était mort est soudain de retour et on l'accepte tout simplement. J'ai alterné entre les New 52 et les anciens comics, et cela ne m'a pas empêché d'apprécier les histoires.

Harley Quinn sera de retour au côté du Suicide Squad le 28 juillet prochain.