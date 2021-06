Rob Liefeld de retour sur X-Force pour les 30 ans de l'équipe

Il y a 30 ans, en 1991, un jeune dessinateur de 23 ans allait exploser et changer une partie du marché des comics avec le lancement du titre X-Force chez Marvel, au côté de Fabian Nicieza. Cet artiste est bien sûr Rob Liefeld, qui pourrait presque définir à lui tout seul les années 90, dans ses bons comme ses mauvais aspects. 2021 représente donc le trentième anniversaire de l'équipe et de ce premier numéro de la série, qui reste encore aujourd'hui le deuxième titre à s'être le plus vendu dans l'histoire de la maison des idées.

Pour célébrer cet anniversaire, Liefeld est de retour sur le titre en novembre avec un one-shot spécial, intitulé X-Force: Killshot. L'équipe menée par Cable sera composée de Shatterstar, Venompool, et Major X. Chaque membre de l'équipe remontera à un moment précis dans le passé, avec son propre squad de héros. Leur mission sera de lancer une attaque multiple sur l'Astéroïde S, et mettre fin au règne de Stryfe, le clone de Cable.

Voici la couverture principale et la couverture variante pour le one-shot, réalisées par Rob Liefeld lui-même.