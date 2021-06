The Boys : Laurie Holden sera Crimson Countess dans la saison 3

Nouveau casting pour la saison 3 de The Boys, avec une ancienne actrice de la série The Walking Dead. Laurie Holden, qui a incarné Andrea dans les trois premières saisons de la série de zombies d'AMC, rejoint l'équipe de The Boys pour interpréter la super-héroïne Crimson Countess. Celle-ci fait partie du groupe de héros connu sous le nom de Payback, qui fera ses débuts dans cette troisième saison.

Comme pour Soldier Boy, qui sera lui joué par Jensen Ackles, il existe deux versions de Crimson Countess dans le comic book de Gath Ennis et Darick Robertson , une durant la seconde guerre mondiale, et une de nos jours. Laurie Holden rejoint la nouvelle bande déjà composée de Sean Patrick Flannery (Gunpowder), Nick Wechsler (Blue Hawk), Miles Gaston Villanueva (Supersonic), et, donc, Jensen Ackles (Soldier Boy).

La saison 3 de The Boys n'a pas encore de date de diffusion.