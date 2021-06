Titres des épisodes et synopsis pour la saison 11 de The Walking Dead

The Walking Dead sera de retour le 22 août prochain pour sa onzième et dernière saison. Histoire de faire monter la sauce, la production dévoile les titres des huit premiers épisodes de la saison, ainsi que le synopsis des premiers épisodes, qui forment un seul en deux parties.

Voici donc les titres des épisodes de la première partie de saison : Acheron: Part I, Acheron: Part II, Hunted, Rendition, Out of the Ashes, On the Inside, Promises Broken et For Blood.

Une photo du script du premier épisode a été dévoilé écrit par Angela Kang et Jim Barnes, et réalisé par Kevin Dowling.

Acheron Part I :

De retour à Alexandria d'une mission vivres critique, le groupe réalise que ce n'est pas suffisant. Maggie propose un nouveau plan, presque une mission suicide. Quel choix ont-ils ? Ils doivent trouver plus de nourriture pour que tout le monde puisse survivre et reconstruire Alexandria. S'ils n'y arrivent pas Alexandria s'écroule, les emportant avec elle. En chemin, une violente tempête se déclare et les force à s'abriter dans un tunnel sous-terrain. Alors que les nerfs sont à vifs et que la méfiance grandit, le chaos s'ensuit. La terreur est incessante alors que nos personnages ont un aperçu de ce à quoi Maggie et son groupe ont été confrontés avant leur retour à Alexandria. Pendant ce temps, ceux capturés par les étranges soldats sont délocalisés vers un autre endroit secret.

Acheron Part II :