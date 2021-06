[Review] Loki 1x03 - Lamentis

Aujoud'hui c’est mercredi, et comme chaque mercredi, c’est le jour de Loki . Cette semaine, malgré une durée d’épisode moins longue on reste sur un épisode plus que satisfaisant, malgré certains défauts.

Bon, au risque de me répéter, c’est beau. Encore plus que dans les deux premiers épisodes, y a des couleurs de partout mais c’est très bien maîtrisé. Beaucoup de violet, d’or, de couleurs néon, bref, que ce soit une scène d'action ou un moment plus calme, c’est toujours un régal pour les yeux. Pour rester dans le domaine du visuel, on voyage un peu plus cette semaine. Le changement est bienvenu, ça change pas mal pour du Marvel, on découvre des environnements très peu aperçus dans le MCU et c’est techniquement propre.

Le mélange des couleurs et des décors intérieurs sont également somptueux et j’aimerai bien retrouver une esthétique plus prononcée comme celle de Loki dans d’autres production Marvel. La qualité de photographie semble demeurer aussi bien travaillée et colorée. Si on retrouvait un côté Jack Kirby dans l'esthétisme de Thor : Ragnarok, Loki amène ce même esprit de couleurs très prononcées encore plus loin en créant une ambiance bien marquée et unique.

Comme d’habitude, la musique, et les choix musicaux sont les principaux points forts de la série, tout comme les points abordés juste avant. Des compositions originales aux musiques sous licence, c'est décalé, mystérieux, étrange et c'est pour ça que ça colle parfaitement.

La réalisation s’est, cette-fois ci, un peu plus démarquée, notamment par un (faux) plan séquence à la fin de l’épisode qui retransmet bien la sensation de chaos et de destruction imminente. Sur le reste de l'épisode, on a quelques plan assez longs, qui permettent de bien sentir l'isolation des personnages dans des décors gigantestesques. Par contre, au niveau des combats c’est inégal. Certains sont bons, comme celui du train mais le reste est un peu lent, mais j’apprécie le fait que ce soit les acteurs (la plupart du temps) qui font leur propre chorégraphie.

Les points forts de l’épisode sont aussi ses points faibles. On prend le temps de développer les personnages et la relations entre les deux variants, mais l’épisode ne possède plus le même rythme que les deux premiers. Malgré quelque rebondissements dans l’histoire, l’épisode nous laisse sur une fin clivante. Une fin qui pour moi ne conclut pas vraiment grand-chose mais qui laisse les choses en suspens et qui arrive de manière abrupte. Peut-être cela vous conviendra-t-il mais je n’ai pas eu l’impression d’avancer en terme d’histoire malgré l’origine des employés de la TVA . Le tout n'est pas amélioré par la durée de l'épisode. Avec 10 minutes de moins (c'est-à-dire 35 minutes), ressentir quelques lenteurs ne devrait pas arriver. C'est pourtant le cas et le scènario aurait eu selon moi bien besoin de 5 ou 10 minutes de plus pour revenir sur les rails de l'épisode précédent.

Malgré ses défauts, Loki continue de nous divertir chaque semaine, tout en proposant des univers et des personnages intéressants, ce n'est donc pas cette légère contre-performance qui va me faire arrêter la série. L'intrigue reste toujours entourée de mystère, et les perspectives établies par la série promettent énormément.