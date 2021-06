Le Grand Prix du festival d'AngoulÃªme 2021 pour Chris Ware

La récompense la plus prestigieuse du festival international de la bande dessinée d'Angoulême, le Grand Prix, a été annoncé aujourd'hui, et c'est l'américain Chris Ware qui l'emporte. Il devance les deux autrices françaises Catherine Meurisse et Pénélope Bagieu, qui complétaient le trio finaliste.

Le Grand Prix n'avait pas été annoncé en janvier avec le reste des récompenses puisqu'une session d'été du festival était prévue pour juin, avant d'être à son tour annulée. Ce Grand Prix est finalement annoncé et remis sans aucune cérémonie, alors que son vainqueur, Chris Ware, est resté de l'autre côté de l'Atlantique.

L'auteur américain est célèbre pour son génie incontesté du comic strip, on lui doit récemment Rusty Brown, mais on peut également citer Quimby the Mouse, Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth, The Acme Novelty ou encore Monograph. Sans parler de son travail d'illustrateur. Il décroche le prix à 53 ans, après avoir été finaliste les trois années précédentes.