[Review VF] Votez Loki

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Votez Loki , écrit par Christopher Hastings, Stan Lee, Larry Lieber et Ralph Maccio et est dessiné par Langdon Foss, Paul McCafrey, Jack Kirby et Walt Simonson. Il est sorti le 9 juin pour 17 euros. Il contient les titres US Vote Loki (2016) 1-4, Journey Into Mystery (1952) 85 et Avengers (1963) 300 (II).

Mini-série inédite et intégrale ! Loki se lance dans la course à la présidence des États-Unis ! Une saga publiée à l'origine au cours de la tumultueuse élection américaine 2016 et qui lance un regard acéré sur le monde de la politique et des médias !

Un Dieu vous protège aujourd'hui.

Votez Loki est ce que l'on pourrait appeler un "titre qui ose". Non seulement le principe général est étonnant et permet de nombreuses possibilités si les auteurs sont inspirés mais, en plus, il donne l'opportunité de juger un système qui a ses défauts mais qui n'en reste pas moins utilisé dans la plupart des pays du monde. Reste à savoir si les auteurs vont utiliser cette grande perche tendue.

Et autant le dire, le scénariste n'a pas manqué le coche. On peut même dire que critiquer le système est le but premier de cette histoire. Il n'y a presque pas d'action, on se concentre véritablement sur la campagne de Loki . Le résultat final est bluffant. Loki vend du rêve et le récit permet de soulever de très nombreux points à débattre. Il y a des choses simples et efficaces comme le fait que de nombreuses personnes ne lisent que les titres des informations, s'en font leur propre idée (qui, du coup, est fausse) puis critiquent l'intégralité de l'article qui avait pourtant fait la part des choses (ndlr : nous avons l'exemple chaque semaine sur la page facebook). Mais on peut également penser à des choses plus complexes et qui jouent avec la logique. Le cas le plus flagrant est Loki qui admet qu'il mentira ce qui le rendra donc bien plus honnête que les autres candidats qui eux, promettent de dire la vérité. Enfin, le personnage propose également un nombre assez incroyable de techniques plus ou moins efficaces pour manipuler et éviter les questions. Des techniques que l'on a tous vu au moins une fois du type "oui, oui, c'est un problème important, tellement important que je ne veux pas me précipiter et donner à ce problème tout le respect qu'il mérite. En attendant, je n'ai donc pas de réponse".

En somme, un titre différent de ce que l'on a l'habitude de lire. Avec un titre pareil, on s'attendait à de nombreuses choses. Bonne nouvelle, nous avons toutes ces choses.

Loki, est-ce qu'Asgard a des dictons sur... disons l'hôpital et la charité ?

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins proposés ne sont pas forcément exceptionnels. Si certaines planches ont un découpage et une mise en scène intéressants, le dessin en lui-même nécessitera sans doute un temps d'adaptation. Non seulement ce n'est pas forcément beau mais, en plus, certains visages peuvent avoir un rendu final plutôt étrange. A noter d'ailleurs un changement de dessinateur pour le numéro 2 de l'issue VO mais le travail proposé reste dans la lignée de l'ensemble de l'oeuvre.

En bonus, vous trouverez les variant covers (dont l'excellente cover qui a été chosie par Panini en tant que cover principale), des études de personnages, des croquis ainsi que les biographies des auteurs.