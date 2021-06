[Review VF] Walking Dead Art Book 2

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Walking Dead Art Book 2. L'opus est agrémenté de commentaires de Robert Kirkman et de Charlie Adlard. Il est sorti le 16 juin pour 16.95 euros. Il est inédit en VO.

Ce deuxième art book consacré à l'univers visuel de Walking Dead présente toutes les illustrations de couvertures de l'ensemble des épisodes et recueils originaux du cinquante et unième au cent deuxième numéro de la série. Ces illustrations de couvertures sont agrémentées de dessins de recherche et de commentaires détaillés de Charlie Adlard et de Robert Kirkman.

Remarque, avec le recul, je ne suis pas super satisfait de ces mains, elles ne sont pas si bien dessinées que ça. Une grande part de moi se répère : "j'aimerais pouvoir redessiner ça..." Désolé, vous savez ce qu'on dit, le naturel revient au galop... Toujours à l'affût de la moindre imperfection, prêt à s'auto-critique, surtout quand ça a été dessiné il y a longtemps.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait de bon ton de présenter l'objet en lui-même. Inédit en VO, ce tome 2 est dans la même lignée que le premier tome sorti il y a déjà dix ans. Autrement dit, il permet d'étudier les covers des différents numéros sortis tout en ayant les commentaires des auteurs. Le tout est agrémenté de travaux de recherches ou encore des variant covers. Néanmoins, le coeur de l'oeuvre reste donc les 52 dernières covers réalisées par Adlard ainsi que l'avis de ce dernier sur son travail.

Le début de la série de six couvertures mettant en scène les Sauveurs. Robert et moi avons eu l'ide de nous concentrer sur les torses des Sauveurs, sur leurs armes, pas sur leurs visages, de sorte qu'ils sont comme déshumanisés. Je dois admettre que j'adore le look de ces six numéros. Je suis vraiment content du rendu final.

Pour ce qui est du contenu, il y a deux choses à étudier. D'un côté, vous avez les covers en elles-mêmes et de l'autre, les "plus" à savoir les commentaires des auteurs. Nous n'allons pas revenir sur la présence des covers puisque leur présence relève de l'intérêt même du livre. Ne pas trouver d'intérêt à retrouver ces covers revient à ne pas trouver d'intérêt à l'objet en lui-même. Une remarque qui est, d'ailleurs, parfaitement recevable. Il s'agit plus d'un objet de collection voire pour le fan hardcore. Pour le fan lambda, l'intérêt est déjà un petit peu plsu limité à moins que l'envers du décor vous intéresse.

Concernant les commentaires des auteurs, il faut bien admettre que vous avez surtout ceux d'Adlard. Les interventions de Kirkman tiennent plus de l'anecdote ce qui est logique aussi puisque nous parlons ici des covers. Quant aux commentaires du dessinateur, vous avez de tout. Vous pouvez avoir des choses intéressantes qui touchent à la création de la cover (et donc à l'envers du décor), un simple ressenti ou les fameux regrets de l'artiste qui, avec le recul, aurait faire telle chose ou telle chose. Le quotidien de tout dessinateur ou écrivain, en somme.

Au final, nous avons donc un objet complet mais qui sera plutôt destiné aux collectionneurs d'autant plus que l'on ne peut pas vraiment dire que vous allez apprendre beaucoup de choses sur WD non plus.