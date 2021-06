Annulation du Free Comic Book Day France 2021

Le Free Comic Book Day français, qui se tient tous les ans le premier samedi de mai, même jour qu'aux États-Unis (habituellement), avait cette année été décalé au 11 septembre, pour les raisons que l'on connaît désormais trop bien. Malheureusement, même cette date ne pourra être tenue, et l'équipe en charge de l'évènement annonce l'annulation pure et dure de ce FCBD 2021.

Le retrait du distributeur historique est la cause de cette annulation. L'organisation s'est retrouvée à devoir en trouver un nouveau dans des délais bien trop courts pour être réalisable. Pourtant tout était prêt du côté des éditeurs participant à l'évènement, chacun avait à nouveau joué le jeu et répondu présent, dont des nouveaux venus comme 404 Comics. Il y avait également un programme de qualité, avec des récits inédits et exclusifs à ce FCBD.

Malgré tout, le FCBD VO, lui, aura bien lieu. Il avait également été fixé au 11 septembre, les comic shops français s'étant mis d'accord pour ne pas distribuer les comics VO dès leurs sorties en août, mais d'attendre cette date de septembre pour en faire une grande fête. Il se déroulera donc dans tous vos comic shops participant habituellement à l'opération.

Enfin, il y aura un petit goût de FCBD France tout de même, puisque le célèbre sketchbook de Comics Zone, présent chaque année, sera bien disponible pour toutes les librairies qui souhaitent le commander.

Une triste nouvelle, mais nous pouvons déjà nous projeter sur 2022 avec une édition qui devrait se dérouler dans les meilleures conditions et nous proposer un très beau programme.