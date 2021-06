[Sorties Comics] Vendredi 18 Juin

Urban Comics

Il protège les innocents et combat le Mal sous l'identité du Flash. Il est l'homme le plus rapide du monde. Du moins, c'est ce qu'il était avant que le monde bascule inexplicablement dans une autre dimension. Désormais, Aquaman et Wonder Woman s'y livrent une guerre sans merci, le célèbre Chevalier Noir est loin d'être un justicier exemplaire et personne n'a encore entendu parler de Superman... Dans cette nouvelle vie, Barry Allen n'est qu'un homme comme les autres, seul et impuissant.

Contient : Flashpoint #1-8 + Flash #8

Prix : 35€