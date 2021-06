Ms. Marvel revient en septembre avec une nouvelle série

Avec Samira Ahmed et Andrés Genolet aux commandes

La révélation des sollicitations de Marvel Comics pour le mois de septembre approche donc l'éditeur poursuit l'annonce de ses nouveaux projets. Après le retour de Ka-Zar et du Darkhold, c'est Kamala Khan qu'on retrouvera dans la série Ms. Marvel : Beyond the Limit.

Pour succéder à G. Willow Wilson et Saladin Ahmed, la Maison des Idées a choisi Samira Ahmed, auteure à succès dans la littérature pour jeunes adultes (Love, Hate & Other Filters, Internment). Elle fera équipe avec Andrés Genolet (Runaways) pour ce nouveau chapitre de la vie de Miss Marvel.

La scénariste parle d'explorer les pouvoirs de l'héroïne après qu'une explosion ait frappé le laboratoire de son cousin, causant quelques soucis interdimensionnels et amenant quelques éléments bollywoodiens dans le monde de Kamala. A découvrir en septembre 2021, juste à temps avant sa série Disney+ prévue en fin d'année.