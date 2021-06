Ka-Zar revient dans un nouveau titre Marvel

Petite surprise du côté de Marvel Comics qui va lancer une série Ka-Zar : Lord of the Savage Land en septembre 2021. Écrite par Zac Thompson et illustrée par German Garcia, la série s'intéressera notamment à ce qui est arrivé au personnage lors de l'event Empyre l'année dernière.

Attention Spoiler Mort aux mains des Cotati avant d'être ressuscité et de voir son énergie vitale se mêler à celle de Shanna the She-Devil, cette étrange résurrection sera au coeur de la série.

Zac Thompson parle "d'une évolution qui tire des éléments inspirés d'Immortal Hulk mais avec un retour aux vieilles aventures pulps qui ont inspiré la création du personnage il y a 65 ans". Pour accompagner ce changement, Ka-Zar va obtenir des nouveaux pouvoirs et des nouveaux ennemis alors qu'un mal Ancien se réveille sur la Terre Sauvage. Et en plus, le fils de Ka-Zar et Shanna aura aussi son mot à dire.

Pour la couverture du numéro 1, Marvel a fait appel à Jesus Saiz et Juann Cabal pour la variant, et a surtout dévoilé un aperçu du travail de German Garcia avec 3 très belles pages intérieures.