[Sorties Comics] Mercredi 16 Juin

Panini Comics



Pas de note

Dan Slott, Paco Medina, Sean Izaakse



Alors que les Quatre Fantastiques sont très occupés par le crossover Empyre, Franklin et Valeria sont en danger ! Vont-ils former une nouvelle équipe de Fantastiques ? Ça se pourrait ! Wolverine et Spider-Man en feraient partie ? C'est très possible !

(Contient les épisodes US Fantastic Four (2018) 21-24 et Marvel Comics Presents (2019) 2 (II), inédits)

Prix : 16€