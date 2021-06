Spider-Man : No Way Home: un teaser brésilien intrigue avec son glitch

Alors que la campagne promotionnelle n'a toujours pas commencé pour les prochaines aventures de Peter Parker, la toile est à l'affut de chaque rumeur et indice autour du projet. Hier, c'est un très court teaser vidéo dévoilant le titre du long-métrage en portugais posté par le compte brésilien de Sony, et surtout le petit effet "glitch", qui a été relevé par les fans. Le tweet est disponible ici.

Quelques heures plus tôt, c'est le compte argentin du studio qui avait publié une vidéo similaire sur Twitter avant de la retirer assez rapidement. S'il n'y avait pas cet effet visuel, le teaser n'aurait sûrement pas été remarqué mais la présence de ce glitch a très vite été perçue comme la reprise du même effet présent dans le film Spider-Man : Into the Spider-Verse et qui reprendrait donc ce code pour signifier l'utilisation du multivers dans No Way Home.

Sans confirmer quoi que ce soit, si multivers il y a, cela semblerait logique que Sony souhaite débuter sa campagne promotionnelle avec des codes visuels déjà connus. Mais pour le moment, le mystère demeure : ce troisième opus Spider-Man sera-t-il ce fameux film Spider-Verse qui regroupera les trois incarnations cinématographiques de Peter Parker et différents vilains des précédents films ? Peut-être aurons-nous plus d'éléments de réponse le jour où la bande-annonce du film sera mise en ligne.

En tout cas, le boss de Sony expliquait récemment qu'il existait bien un plan pour lier le MCU et les films de son studio, et qu'on devrait en savoir plus une fois No Way Home révélé au public le 15 décembre prochain.