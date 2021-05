Un vrai lien entre Spider-Man et les films de Sony Pictures ?

Alors que l'acteur Aaron Taylor-Johnson vient d'être annoncé dans le rôle de Kraven le Chasseur dans son film solo, et que la bande-annonce de Morbius faisait plusieurs références à l'univers de Spider-Man du MCU, on se demande toujours s'il existe un véritable lien entre tous ces spin-offs de Sony Pictures, et la franchise du tisseur du côté de Marvel Studios. Le président de Sony, Sanford Panitch, vient de confirmer qu'il existe bien un plan pour lier les deux univers cinématographiques.

En réalité, il existe un plan. Je pense que désormais c'est un peu plus clair pour les gens vers quoi nous nous dirigeons, et je pense que quand No Way Home sortira, vous en saurez encore plus.

De nombreuses rumeurs entourent Spider-Man: No Way Home depuis des mois, sur l'introduction du Spider-verse, et de possibles apparitions d'anciens personnages des sagas précèdentes. On sait qu'Alfred Molina reprendra son rôle de Doctor Octopus dans le film, alors que le Bouffon Vert de William Dafoe est toujours pressenti pour être le vilain principal du film. Sans compter les rumeurs autour de Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield et Emma Stone. J.K. Simmons, lui, avait déjà repris son rôle de J. Jonah Jameson dans Far From Home.

On ne voit pas vraiment nos 900 personnages comme le Spidey -verse. Nous avons un univers Marvel. Le volume de personnages que nous avons, vous voyez, attendez de voir le prochain Venom . Et ne manquez pas Spider-Man ... Ce serait cool qu'ils se rencontrent, hein ?

Sanford Panitch finit en saluant la relation entretenue avec Marvel Studios et Kevin Feige.