Un comic book adapté de la série animée Harley Quinn

Le personnage d'Harley Quinn est définitivement partout, et on en vient même à adapter la série animée en comics ! Une mini-série en six numéros tirée de l'univers de la série télévisée est annoncée, qui fera directement suite à la saison 2, et se déroulera donc entre cette dernière et la troisième, qui arrive bientôt sur HBO Max. Intitulée Harley Quinn: The Animated Series - The Eat, Bang, Kill Tour, elle sera écrite par Tee Franklin et dessinée par Max Sarin.

En voici le pitch officiel, alors que le premier numéro est prévu pour le 14 septembre.