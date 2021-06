Fables de retour pour un crossover avec Batman

Alors que la série s'est achevée en 2015 après 150 numéros, Fables est de retour chez DC Comics ! L'éditeur annonce le retour de l'un de ses titres phares sous plusieurs formes, la première est un crossover avec Batman ! Une mini-série en six numéros verra le personnage de Bigby arriver à Gotham City, et se confronter au Chevalier Noir . Batman vs. Bigby! A Wolf in Gotham sera écrite par Bill Willingham et dessinée par Brian Level, Jay Leisten et Lee Loughridge. Avec une couverture du premier numéro de Yanick Paquette.

Ce n'est pas tout, la série régulière aura droit à un numéro 151, qui célèbrera les 20 ans de la série. Et surtout, une nouvelle maxi-série est prévue avec le dessinateur principal de la série, Mark Buckingham. On retrouvera toujours Willingham au scénario, pour cette histoire en douze numéros qui s'intitulera The Black Forest.

Le label Vertigo ayant disparu, c'est sans grand surprise que ce retour de Fables est annoncé sous le Black Label de DC Comics.