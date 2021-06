Sandman : un aperçu des coulisses

Durant la Geeked Week de Netflix, la plateforme de streaming fait le plein d'annonces sur leurs créations. Parmi elles, une vidéo sur la production de la série Sandman, adaptée de l'oeuvre de Neil Gaiman (American Gods, Les Éternels). L'auteur est également crédité en tant que producteur sur le projet, dont le tournage devrait bientôt se terminer.

La vidéo nous donne surtout l'occasion d'apercevoir les décors et le processus créatif des équipes et du casting (que vous pouvez retrouver ici et ici).

Sandman est prévu sur Netflix, pour une date encore inconnue.