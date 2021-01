Le casting de la série The Sandman dévoilé

L'adaptation du comic book The Sandman par Netflix reste toujours bien protégée sous clé et on en sait très peu de choses, au-delà des quelques éléments révélés par son créateur Neil Gaiman, qui sert de producteur exécutif. Mais les choses bougent alors que le casting de la série a enfin été dévoilé !

Dans le rôle de Morphée/Le Rêve, on retrouve l'acteur Tom Sturridge, notamment connu au cinéma pour avoir jouer Lord Byron dans le biopic sur Mary Shelley, mais également Carlo Marx dans l'adaptation de On The Road de Jack Kerouac. Lucifer, de son côté sera une femme ! Il s'agira de Gwendoline Christie, vue notamment dans Game of Thrones. Voici le reste du casting en image :

La série est actuellement en tournage mais aucune date n'est encore annoncée pour ses débuts sur Netflix.