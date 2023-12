Début de tournage pour la saison 2 de Sandman

Après une période de doute, la deuxième saison de l'adaptation en série TV de Sandman avait été confirmée il y a un an. Hier, jour d'anniversaire du comics qui fête ses 35 ans, Netflix a partagé une image de tournage. Ce premier aperçu de la saison 2 confirme donc que le tournage a débuté. Ce dernier avait pris du retard à cause des grèves qu'il y a eu à Hollywood. Je laisse la conclusion à Neil Gaiman, le créateur de Sandman , parlant de ces prochains épisodes : "Un voyage commence qui nous mènera du jardin de Destin à l’Enfer, du Cœur du Royaume des Rêves à la Grèce antique et à la France révolutionnaire, et vers des lieux que même moi ne peux pas vraiment imaginer à l’écran. Je serai patient. De bonnes choses arrivent."