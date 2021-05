D'autres acteurs/actrices annoncé.es pour la série Sandman

Après les premières annonces, qui voyaient notamment Tom Sturridge en Morphée et Gwendoline Christie en Lucifer, Warner Bros. vient de dévoiler pas moins de douze interprètes pour les personnage de la série Sandman. On y retrouve notamment trois Éternels (Endless), avec la Mort, qui sera jouée par Kirby Howell-Baptiste, Le Désir, par Mason Alexander Park et le Désespoir, par Donna Preston.

Pour le reste, ce sont des personnages qui devraient parler à tous les amateurs du comic book. On notera que Patton Oswalt est présent, pour prêter sa voix au corbeau Matthew. Et Jenna Coleman, connue des fans de Doctor Who notamment, sera l'arrière-arrière-arrière grand-mère de John Constantine.

Sandman sera diffusée sur Netflix, mais n'a pas encore de date de diffusion.