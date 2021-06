Le film Zatanna sera grand et effrayant

Alors que le film Zatanna est désormais officiellement annoncé du côté d'HBO Max, la scénariste en charge du projet, Emerald Fennell, nous en donne quelques informations. Celle qui a remporté un oscar cette année pour le scénario de Promising Young Woman, annonce qu'elle voit les choses en grand pour l'introduction de la magicienne dans son premier film.

Il y a beaucoup de choses chez elle qui m'ont semblé être très, très intéressantes. Et ce sera l'occasion de faire quelque chose de vraiment très sombre. Et ça, ça m'a attiré, de faire quelque chose de grand et effrayant. J'adore ces choses-là.

Elle confie également que Warner Bros. lui laisse pour le moment une liberté créative totale, ce qui fait qu'elle ne se met aucune barrière ou limite.

Comment est-ce qu'on pourrait ne pas avoir envie d'écrire quelque chose comme ça quand on a la possibilité d'écrire de grandes, énormes et dingues séquences et scènes de combat ? Normalement on se dit, comment est-ce que je peux montrer ça de la manière la plus modeste et bon marché ? D'avoir la liberté totale de laisser son imagination nous guider est une vraie joie.