[Preview VO] Iron Man Annual #1

Dans un monde parallèle où la crise sanitaire n'aurait jamais existé, ce numéro aurait été publié il y a un an mais mieux vaut tard que jamais. Le crossover Infinite Destinies qui s'intéresse aux nouveaux personnages liés aux Pierres d'Infinité commence enfin dans ce numéro spécial où Iron Man va rendre visite à l'Assessor et Quantum, deux personnages qui avaient kidnappé Miles Morales dans les numéros 6 et 7 de sa série régulière il y a quelques temps maintenant. A la fin du numéro, il y a également la première partie d'une histoire qui oppose Nick Fury à Phil Coulson et qui se poursuivra dans les différents Annual qui seront publiés dans les prochaines semaines.

Ecrit par Jed MacKay et illustré par Ibraim Roberson, Iron Man Annual #1 est disponible dès aujourd'hui pour $4.99 avec une couverture de Nick Bradshaw et plusieurs variant covers dont celles de Travis Charest, Rob Liefeld et Ron Lim.