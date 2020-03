Marvel annonce Infinite Destinies pour cet été

Marvel a annoncé l'évènement Infinite Destinies qui sera composé de 8 annuals. Chacun de ces numéros se focalisera sur un super-héros célèbre de l'éditeur associé à un personnage récent de l'univers. Le but est donc de mettre en lumière huit de ces nouveaux personnages. Bien sûr, le tout dans une chasse aux gemmes de l'infini.

Par exemple, dans Iron Man Annual #1, écrit par Jed MacKay (Black Cat) et dessiné par Ibraim Roberson (Old Man Logan ), Iron Man va enquêter sur ceux qui ont enlevé et torturé Miles Morales, et va apprendre des choses sur le personnage de Quantum. Autre comics, Captain America Annual #1 sera ecrit par Gerry Duggan (Marauders, Cable) et dessiné par Marco Castiello (Doom 2099), et se focalisera sur le personnage d'Overtime. Voici le détails des sorties prévues :

Chaque comics contiendra aussi un numéro de Super-Spy vs. Super-Spy, série de back-ups dans lesquels nous suivrons Nick Fury, Agent of Nothing, faisant équipe avec Phil Coulson , Agent of Mephisto. Tous ces annuals devraient sortir entre juin et septembre.