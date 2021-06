Dwayne Johnson continue son entraînement intensif pour Black Adam

Comme vous le savez déjà, l'acteur Dwayne "The Rock" Johnson a toujours été un bel athlète. Pourtant, on dirait bien que l'acteur va aller encore plus loin pour son rôle de Black Adam . En effet, l'acteur de 49 ans a dévoilé une image de lui juste après l'effort. Comme vous allez le constater, l'ancien champion du monde de catch a mis les bouchées doubles :

A noter que l'acteur a précisé qu'il n'avait jamais été aussi loin en terme d'entraînement et de diète. Difficile de ne pas le croire !