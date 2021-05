La série TV sur le Wakanda pourrait concerner le personnage de Okoye

On vous annonçait il y a quelques temps qu'une série TV spin-off de l'univers de Black Panther serait en développement du côté de Marvel Studios et Disney+. On la pensait consacrée au Wakanda de manière globale, mais il semblerait qu'un personnage en particulier serait au centre de la série, celui de la guerrière Okoye, interprété par l'actrice Danai Gurira.

L'info est rapporté par le Hollywood Reporter, qui avance que l'avocat de l'actrice, Jamie Mandelbaum, aurait négocié un contrat non seulement pour une apparition dans la suite de Black Panther , mais également pour une série Disney+ qui approfondirait les origines d'un personnage. Il y a donc la possibilité que ce soit les origines de son personnage, même si ce n'est pas assuré.

Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther et de sa suite Black Panther : Wakanda Forever, portera ce projet sur le petit écran. Cela fait partie de l'accord passé entre sa compagnie Proximity Media et Disney. D'autres projets sont également à venir.