Le Joker au coeur d'une nouvelle mini-série DC Black Label

Après avoir annoncé une mini-série Superman vs Lobo , le Black Label de DC retrouve des visages plus habituels avec un nouveau titre pour le Joker - qui aura déjà fort à faire avec la Suicide Squad à ses trousses. Cette fois-ci, le Clown prince du crime sera au coeur d'un mystère qu'il contera à la police de Gotham dans The Joker Presents : A Puzzlebox, qui débutera en juin en numérique avant d'arriver en août en version physique.

Dans cette mini-série en 7 numéros, le Joker se retrouvera en salle d'interrogatoire à narrer 7 histoires différentes sur d'autres vilains qui apparaissent au départ comme totalement déconnectées mais auront finalement un lien pour offrir une histoire plus globable. Sous la plume de Matthew Rosenberg, le Joker proposera aux lecteurs une intrigue sous forme de puzzle qu'ils devront résoudre à l'aide des différents indices.

Chaque numéro inclura ce que DC appelle une "Director's Cut Bonus Box", soit des bonus avec des indices et des informations supplémentaires pour prendre de l'avance sur l'ennemi juré de Batman . Ces bonus seront présents pour la version physique et la version numérique du seul service DC Universe Infinite.

Pour ce premier numéro, la partie graphique est assurée par Jesus Merino, Joshua Hixon et Ulises Arreola et la couverture est l'oeuvre de Chip Zdarsky. DC a d'ailleurs dévoilé quelques aperçus des pages intérieures :

D'autres artistes viendront se relayer par la suite : Keron Grant, Dani, Domo Stanton, Juni Ba, Vanesa Del Rey, Ricardo Ortiz et Chris Mooneyham entre autres. The Joker Presents : A Puzzlebox #1 à découvrir le 7 juin en numérique et le 3 août en physique.