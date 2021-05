Superman vs Lobo dans un titre DC Black Label

Le catalogue du Black Label de DC Comics continue de grandir avec une mini-série qui sort un peu des sentiers de Gotham City auxquels l'imprint est habitué. En août, le Dernier Fils de Krypton fera face au dernier Czarien dans les 3 numéros du titre Superman vs. Lobo.

Tim Seeley, un habitué de la maison DC, sera rejoint par Sarah Beattie, sa co-scénariste de la série Money Shot. La partie graphique sera assurée par Mirka Andolfo (Unnatural, Punchline), assistée par Arif Prianto aux couleurs. La couverture et deux pages sans la colorisation ont été dévoilées.

Superman et Lobo ne seront pas seuls dans la bataille puisque le titre nous présentera Numen, l'être le plus populaire de l'univers qui n'apprécie pas que les deux personnages n'accaparent l'attention. Ce dieu des réseaux sociaux ne sera pas le seul fauteur de troubles : Dr. Flik est une scientifique qui voudra à tout prix étudier les derniers survivants de Krypton et Czarnia.

Sous l'appellation Black Label, il s'agira donc d'un récit un peu plus adulte qu'à l'accoutumée et sera distribué dans un format Prestige Plus, le format plus grand et plus large qui caractérise la majorité des publications de l'imprint.