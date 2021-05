[Zap' MDCU] Sorties du 19/05/2021: Wonder Girl

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 19 mai! Chez Marvel, on a juste été voir le nuveau numéro de Way of X. Chez DC Comics, on a testé Wonder Girl de Joëlle Jones et on continue de suivre Justice League, Nightwing et The Flash . Chez Image Comics, on poursuit la lectur de Stray Dogs et Randiant Black et du côté de Boom Studios!, on reste sur Power Rangers et Leila Starr.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Chapter 4: Play Dead Ecrit par Tony Fleecs Dessiné par Trish Forstner Couverture de Tony Fleecs & Trish Forstner Ecrit par Tony Fleecs Dessiné par Trish Forstner Couverture de Tony Fleecs & Trish Forstner





(2) Homecoming Part 1 Ecrit par Joëlle Jones Dessiné par Joëlle Jones Couverture de Joëlle Jones Ecrit par Joëlle Jones Dessiné par Joëlle Jones Couverture de Joëlle Jones





(1) Let Us Prey Ecrit par Simon Spurrier Dessiné par Bob Quinn Couverture de Giuseppe Camuncoli Ecrit par Simon Spurrier Dessiné par Bob Quinn Couverture de Giuseppe Camuncoli

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Blink of An Eye Chapter 3 Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Brandon Peterson, Jackson Herbert & Kevin Maguire Couverture de Brandon Peterson Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Brandon Peterson, Jackson Herbert & Kevin Maguire Couverture de Brandon Peterson





(1) Prisms Part 3 / Enter Ragman! Ecrit par Brian Michael Bendis / Ram V Dessiné par David Marquez / Xermanico Couverture de David Marquez Ecrit par Brian Michael Bendis / Ram V Dessiné par David Marquez / Xermanico Couverture de David Marquez

LES GRANDS DE L'INDé





(1) Everything Changes Ecrit par Kyle Higgins Dessiné par Marcelo Costa Couverture de Eduardo Ferigato & Marcello Costa Ecrit par Kyle Higgins Dessiné par Marcelo Costa Couverture de Eduardo Ferigato & Marcello Costa