D'autres noms rejoignent l'anthologie Red Sonja: Black, White, Red

L'éditeur Dynamite Entertainment a annoncé il y a peu une anthologie Red Sonja: Black, White, Red, qui s'étendra sur quatre numéros, contenant chacun trois histoires. On connaissait déjà quelques équipes créatives qui participeront, notamment celle composée de Kurt Busiek et Benjamin Dewey, et l'éditeur en annonce d'autres, et pas des moindres !

On retrouvera le duo Gail Simone/Walter Geovani qui avait réalisé un run très apprécié sur le personnage, et qui sera de retour pour une sorte de conclusion sur le personnage, avec une histoire qui couvrira toute la vie de la diablesse à l'épée.

Phillip Kennedy Johnson et Steve Beach s'attaqueront aux derniers jours de Red Sonja. Dans leur vision du futur, Sonja sera une reine aux cheveux blonds, mais n'aura pas oublié son côté guerrière. Jonboy Meyers signera une autre histoire qui reprendra ce concept.

Enfin, David F. Walker et Will Robson mettront Red Sonja face à une créature mythologique. Jeff Parker et Natalie Nourigat, quant à eux, la feront affronter un champignon des marécages qui sera devenu une forme de vie intelligente. Jonathan Lau, Soo Lee, Hassan Otsmane-Elhaou, et Dearbhla Kelly feront aussi partie de l'aventure.

Le premier numéro de l'anthologie sortira en juillet.