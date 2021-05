Evangelyne Lilly spoile le retour d'un vilain pour Quantumania

Encore une jolie gaffe du côté des acteurs de Marvel Studios, avec cette fois Evangelyne Lilly, qui interprète le personnage de Hope van Dyne/Wasp dans la saga Ant-Man . L'actrice a posté sur Instagram une photo du scénario du prochain film Ant-Man & The Wasp: Quantumania, pour dire qu'elle l'a lu et aimé. Le problème, c'est que des acteurs sont listés sur le bas de la première page, et parmi eux, l'un est un retour et n'était pas encore officiellement annoncé. Il s'agit du vilain du premier film de la saga, à savoir Darren Cross/Yellowjacket, interprété par Corey Stoll.

Le personnage n'a pas été revu depuis le premier Ant-Man , dans lequel il finit par tellement rapetissir qu'il disparaît totalement. En 2018, le réalisateur Peyton Reed avait déjà eu un commentaire sur le personnage qui laissait la porte ouverte à un possible retour au sein du MCU.

Si vous regardez sa mort dans le premier Ant-Man , le costume est compromis... il rétrécit et disparaît dans quelque chose. Je veux dire, il pourrait être quelque part dans le royaume quantique.

Il y a donc fort à parier que nos héros aillent à nouveau explorer ce royaume quantique dans le troisième opus, et risquent de tomber sur une vieille connaissance. Le post instagram, lui, a bien sûr été retiré depuis.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania devrait également introduire le vilain Kang, et sortira en février 2023.