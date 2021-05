Premier aperÃ§u d'Impulse de la sÃ©rie The Flash

La chaine The CW dévoile un premier aperçu du nouveau personnage qui va rejoindre la famille des Flash , à savoir Barry Allen. Le héros, qui sera interprété par Jordan Fisher, a connu plusieurs noms de code, dont Kid Flash , mais est actuellement Impulse dans les comics, ce qu'il sera également au sein de la série. Ce premier poster le mettant en avant s'avère très proche de la version papier, que ce soit au niveau du costume ou de la pose.

Il y aura une vraie différence avec les comics, par contre, puisque Bart sera le fils de Barry et Iris, et non pas leur petit-fils. Il fera ses débuts dans l'épisode 150 de la série, intitulé Heart of the Matter, Part 1.